Marano, domenica il rafting sul Panaro

Fare rafting sul Panaro, a Marano, scendendo in gommone per oltre quattro chilometri dal ponte della Docciola a ponte Samone. E’ questa l’opportunità offerta domenica 7 aprile a oltre una 60 partecipanti con posti disponibili per la discesa del pomeriggio (per prenotare: ufficio cultura del Comune di Marano 059 705771 oppure Eddyline Panaro 333 8017581, quota di iscrizione 35 euro).

L”iniziativa conclude il cartellone di “Azione natura”, ciclo di incontri, promosso dal Comune, dedicato alla natura e all’avventura.

Accompagnati da esperti istruttori, i gruppi distribuiti saranno adeguatamente equipaggiati per provare l’ebbrezza della discesa in tutta sicurezza.

E’ prevista una discesa al mattino, con ritrovo alle ore 9 nell’area degli impianti sportivi di Casona di Marano (via Fondovalle) e una al pomeriggio con ritrovo alle ore 14.

Prima della discesa saranno illustrate le tecniche di comportamento e sarà distribuito l’equipaggiamento (muta, giubbotto di salvataggio, casco protettivo) messo a disposizione dagli organizzatori.