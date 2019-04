L’architetto Mario Cucinella presenta domani a Calderara il futuro polo scolastico

L’architetto Mario Cucinella presenterà il futuro polo scolastico di Calderara e le sue interconnessioni domani, sabato 6 aprile alle 18 alla Casa della Cultura “Italo Calvino” (Calderara di Reno, via Roma 29).

Come scriveva Calvino: ”Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni, di linguaggi. Le città sono luoghi di scambio e non soltanto scambio di merci. Sono scambi di parole e ricordi”.

L’architetto Cucinella parte dal racconto immaginario di Calvino per sviluppare la visione di una città di nuova generazione, efficiente e sostenibile. Un viaggio che racconta la filosofia del nuovo polo scolastico e il percorso di valorizzazione della città pubblica.

La presentazione, ad ingresso libero, si terrà presso la Casa della Cultura, intitolata proprio a Italo Calvino.

“Le nuove opere architettoniche devono basarsi su valori importanti – afferma Mario Cucinella – costruire oggi significa seguire una strada fondata sull’etica, su temi ambientali, e che ha un impatto sociale che contribuisce alla costruzione di città migliori. Progettare le scuole è ancora più importante, perché è un’azione di responsabilità. Le scuole lasciano dentro ognuno di noi una memoria importante che ci accompagna per tutta la vita”.

Sarà presente l’Amministrazione comunale.