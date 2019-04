Gran Premio Aceto Balsamico, aperte le iscrizioni alla decima edizione

Maranello Tipico, Comitato del Comune di Maranello per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici modenese organizza la decima edizione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale, riservato prioritariamente alle acetaie di Maranello.

Tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni, consegnati in contenitori di vetro di capienza non inferiore a 100 cc. I campioni possono essere consegnati nelle serate di assaggio (ore 20) presso la Sala Civica “Le Nuvole” in via Cappella 115 a Gorzano (zona orti): martedì 9 aprile, martedì 21 e 28 maggio, martedì 4, 11 e 18 giugno.

La partecipazione è gratuita.