Cordoglio dei delegati Coop Alleanza 3.0 per la scomparsa di Eleonora Pradelli

L’Attivo dei delegati Filcams/Cgil di Coop Alleanza 3.0 di Modena, esprime sconcerto e porge le proprie condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia di Eleonora Pradelli, collega presso il negozio Coop di San Cesario, che mercoledì 3 aprile ha perso la vita in uno scontro frontale mentre si recava sul posto di lavoro.

I colleghi del negozio, sconvolti dalla tragedia di una ragazza di 20 anni, la descrivono come una persona solare, disponibile e felice, che insieme al fidanzato stava costruendo una giovane famiglia.

Con immenso dolore e nella speranza che tragedie come quella di Eleonora non si ripetano, l’Attivo dei delegati Coop, saluta una giovane collega che rimarrà per sempre nei pensieri di chi l’ha conosciuta.