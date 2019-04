Poco dopo la mezzanotte di oggi, in località la Croce, a Castelnovo Monti, hanno preso fuoco due auto da rottamare parcheggiate nel cortile di una concessionaria. Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco, si è potuto accertare che le fiamme, sviluppatesi per cause in corso d’accertamento, avevano danneggiato una Ford Fiesta e una Peugeot 206.

I danni sono in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelnovo Monti.