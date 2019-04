Il gruppo fotografico Look At inaugura sabato 06 Aprile alle ore 16,00 presso le sale della Rocchetta in Piazzale Cairoli a Castellarano la mostra fotografica “Legami (In)Visibili” inserita nel Circuito Off di Fotografia Europea 2019.

L’esposizione resterà aperta sino al 28 aprile 2019 con i seguenti orari:

sabato dalle ore 14 alle 18

domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

Apertura straordinaria lunedì 21 aprile dalle 14.30 alle 18.30