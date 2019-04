“Pedalata contro le mafie” domenica a Formigine

A Formigine torna l’appuntamento con la “Pedalata contro le mafie”, in programma domenica 7 aprile. L’iniziativa, che rientra nel programma di GAL (GenerAzione Legale), la rassegna di appuntamenti dedicata alla legalità, è a partecipazione libera (consigliato l’utilizzo del casco), con qualsiasi tipo di bicicletta, purché minuta di freni.

Il ritrovo è previsto in piazza Calcagnini alle ore 14.30, con partenza alle 15. La pedalata nel suo itinerario, oltre a una sosta con rinfresco presso l’oratorio San Filippo Neri, percorrerà per la prima volta il nuovo tratto di pista ciclopedonale di via Gatti, che collega il parcheggio antistante il parco Campani, già dotato di pista ciclabile, con via della Fornace, completando il collegamento in sicurezza per la mobilità dolce con l’area degli orti. Previsto alle 16.30 l’arrivo in piazzale Ravera, e a seguire rinfresco presso l’Hub In Villa e al CEAS (Centro Educazione alla Sostenibilità Ambientale), dove grazie al laboratorio creativo “Bici luccicose”, grandi e bambini potranno personalizzare, abbellire e dare un nuovo look alle proprie biciclette. Alla stessa ora sarà possibile visitare l’Oasi dei conigli al CEAS, gestita in collaborazione con l’associazione Oipa (organizzazione italiana protezione animali). Nel corso della giornata, organizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato formiginesi, sarà possibile effettuare l’iscrizione alla quarta edizione della For Run 5.30, a cura dei volontari della a.s.d. Podistica Formiginese. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.