Non trova l’auto parcheggiata in piazza a Montecchio, in realtà è ubriaco

Ieri pomeriggio, verso le 16, è arrivata una chiamata alla centrale della Polizia locale Val d’Enza: alcuni cittadini hanno infatti segnalato agli agenti che un uomo non riusciva più a trovare l’auto parcheggiata poco prima in centro a Montecchio.

A quel punto due vigilesse si sono dirette verso la vicina piazza Repubblica e hanno notato che l’uomo in questione, un 56enne di Quattro Castella, in realtà barcollava ed era in evidente stato di ebbrezza. Tanto che faceva anche fatica a spiegare che non riusciva più a trovare il mezzo e qual era la sua auto.

A quel punto, notando lo stato in cui versava l’uomo che, appunto, non era in grado di guidare e non stava per niente bene, le vigilesse sono riuscite a convincerlo a farsi accompagnare in ospedale.

E’ così arrivata sul posto un’ambulanza della Croce Arancione che ha accompagnato il 56enne all’ospedale Franchini per i controlli del caso.

E’ stata poi contattata la moglie, risultata proprietaria del veicolo, per venire a prendere il mezzo e per informarla dell’accaduto.

In questo modo, perciò, fortunatamente si è evitato che l’uomo si mettesse alla guida e che diventasse un pericolo per sé e per gli altri.