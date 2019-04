Modena, insieme in bicicletta aspettando il Giro d’Italia

Nell’attesa del passaggio del Giro d’Italia in città, si svolge sabato 6 aprile alle 17 al Ciclo Park di via San Faustino 155, presso il complesso Windsor Park, la prima di tre giornate di educazione stradale dedicate alla sicurezza in bicicletta.

L’iniziativa, intitolata appunto “Insieme in bicicletta aspettando il Giro d’Italia”, che tornerà anche il 14 aprile e l’8 maggio, intende educare alla legalità, sensibilizzando alla sicurezza della strada, alla prevenzione dei rischi e al corretto uso dei veicoli. La Polizia Municipale di Modena fornirà informazioni utili sull’uso sicuro della bici, per sviluppare conoscenze, abilità e capacità per promuovere la cultura di una “guida responsabile e sicura”; in programma una serie di attività, tra cui una gimkana per i bambini.

Domenica 14 aprile l’appuntamento con la sicurezza in bici è in programma dalle ore 9 alle 12.30 presso Parco XXII Aprile, nell’area adiacente a via del Lancillotto, mentre mercoledì 8 maggio dalle ore 17 presso la Polivalente IV Novembre di via IV Novembre 40, nell’area dell’Ex Macello di Modena.

Le iniziative sono organizzate dall’Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze del Comune di Modena (per informazioni: tel. 059 2032568; modena.sicura@comune.modena.it) in collaborazione con le associazioni del territorio e nell’ambito delle iniziative per il passaggio di tappa del Giro d’Italia (www.giroditalia.it).