Calcio – Serie A, Atalanta-Bologna: 4-1

Bologna travolto, l’Atalanta cala il poker: tutto nel primo tempo, anzi nel primo quarto d’ora: a segno Ilicic (3’ e 5’), Hateboer (9’) e Zapata (15’). Per i rossoblu gol inutile di Orsolini nella ripresa.

“Non siamo entrati in campo come al solito, loro hanno segnato subito due grandi gol e poi hanno dimostrato in questo momento di essere più forti di noi fisicamente e tecnicamente. Oggi abbiamo corso questo rischio, con giocatori in campo con poche presenze fin qui, ed è andata male ma abbiamo perso una partita, non succede nulla. Io non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte chiaramente quei 15’, continuo ad avere fiducia massima in questo gruppo meraviglioso. Lunedì si rigioca e da domani ricominceremo a fare quello che facciamo sempre”. Così Mister Mihajlovic dopo la sconfitta.