Avis e sport a Modena per la Giornata Mondiale della Salute

Domenica 7 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Salute, Avis insieme a Fipav e scuola di Pallavolo Anderlini collabora con il Comune di Modena nel programma di iniziative modenesi “Città sane in movimento !” .

Al Palamolza in viale Molza 20 a Modena, dalle 14.30 alle 16.00 tutti potranno cimentarsi in attività e incontri di volley sotto la guida degli istruttori della “Anderlini” e con la collaborazione di FIPAV.

A seguire, dalle 16,30 alle 18.00 Laboratorio teatrale “Tutti superAvis” per ragazzi dagli 8 ai 13 anni realizzato dall’associazione culturale “Valige leggere”.

A tutti i ragazzi che interverranno Avis consegnerà un simpatico omaggio.

L’Avis di Modena sarà poi presente per tutta la giornata in piazza XX settembre con una propria postazione per promuovere insieme al mondo del volontariato, all’Università e all’AUSL i sani stili di vita, la corretta alimentazione, la cultura del dono.