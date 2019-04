Unimore a Play, il festival del Gioco di Modena

Unimore partecipa a Play – Festival del Gioco con una serie di attività che si svolgeranno il week end del 5-6-7 aprile 2019 a Modena. Il tema di quest’anno è la Corsa allo Spazio, rivisto in chiave ludica grazie anche alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La collaborazione tra Play – Festival del Gioco e Unimore, attraverso il suo Gruppo di Promozione per la Ricerca sul Gioco e Polo Museale, si articola in una serie di attività distribuite tra lo stand istituzionale di ModenaFiere Pad.B – B18, così come in altri spazi della città. Il Festival propone inoltre numerose iniziative di interesse per i diversi ambiti di studio e ricerca di Unimore e tra le iniziative si segnala la tavola rotonda “Astrofisica in Gioco – l’esplorazione dello spazio tra gioco e divulgazione” che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 10.00 al Teatro le Passioni e Incontro l’azzardo, un momento di confronto tra le associazioni e rappresentanti di Ministero, Regione e Comune sul tema della prevenzione alle azzardopatie, in calendario sabato 6 aprile 2019 presso la Sala Dossena (Sala 40).

Programma iniziative Unimore

Giovedì 4 aprile 2019

Ore 9.00: convegno Edularp.it gli stati generali del gioco di ruolo dal vivo per la didattica presso MeMO, (Viale Jacopo Barozzi). La partecipazione al convegno viene riconosciuta come crediti formativi dal MIUR e come crediti per gli studenti di Scienze della Formazione Primaria.

5 aprile 2019

Ore 10.00 – 14.00: Tavola Esagonale che quest’anno verterà sul “Gioco e Spazio” e che si terrà al Teatro delle Passioni dove si alterneranno sul palco esperti che in Italia e all’estero si occupano di progetti e di ricerca legati a giochi da tavolo, di ruolo, digitali, ibridi, di impro game e di inaspettati aspetti del mondo ludico. Assistere alla Tavola Esagonale è gratuito e aperto al pubblico. Per la registrazione scrivere a tavola.esagonale@gmail.com

Ore 11.30: Free To Choose conferenza di presentazione del gioco da tavolo Free to Choose Sala Reali (Sal30),Modenafiere

Ore 14.30: gare a Squadre di Matematica Pad.C – C05d, Modenafiere

Ore 15.30: Premio Dossena alla “Cultura Ludica” organizzato da Unimore, Libera università del Gioco, Play – Festival del Gioco in collaborazione con la Famiglia Dossena. Presentazione della figura di Giampaolo Dossena e consegna del premio Sala Dossena (Sala40), Modenafiere

Ore 15.30: Classifichi-amo gli insetti grazie alle nuove tecnologie Pad.C – C14 Modenafiere

6 aprile 2019

Ore 9.00-16.00: Campionati Studenteschi di Giochi Logici che vede coinvolti quasi 1000 ragazzi provenienti da oltre 30 province Italiane che si svolgerà alla Polisportiva Sacca (Via Palrinieri,80) a Modena

5-6-7 aprile 2019

Unimore in Gioco, attività di gioco presso lo stand Unimore Pad.B – B18, Modenafiere: Free to Choose (Ven-Dom), Computer Science is Fun (Venerdì), Giocare con la Scienza (Ven-Sab-Dom), NetWars: gioco da tavolo sulla teoria delle reti (Sab e Dom),Quoziente Strategico (Ven-Dom), Strategy of Tension (Sab-Dom), Giocare con il Corpo, con gli oggetti e con la fantasia, Pad.C – C14d a Modenafiere.

L’XI Edizione di Play – Festival del Gioco è realizzato con il Patrocinio di Unimore, del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna. Gli studenti ed i dipendenti Unimore avranno una speciale convenzione di ingresso per il venerdì ad 8 euro.

Anche quest’anno il Polo Museale sarà presente a Play Festival del Gioco nelle giornate di venerdì 5 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 e domenica 7 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 presso Modena Fiere Padiglione C in Viale Virgilio, 58 con un laboratorio gratuito dal titolo “Classifichi-amo gli insetti grazie alle nuove tecnologie”. Grazie all’ausilio di Tablet ed una App appositamente progettata si potranno riconoscere gli insetti più comuni del nostro territorio. Osservando insetti veri e rispondendo a semplici domande si potranno scoprire, come fanno gli entomologi, le caratteristiche più affascinanti di questi animali a sei zampe.

Per info www.polomuseale.unimore.it facebook polomuseale unimore