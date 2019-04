Motociclista ferito in un incidente in via Regina Pacis

Un motociclista ferito a seguito di un incidente occorso nel pomeriggio lungo il tratto di via Regina Pacis di fronte a Ca’ Sbarra. Il centauro (25 anni, S.R. le sue iniziali) per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con un furgone perdendo il controllo del mezzo e cadendo.

La moto è finita poi sotto un camioncino che sopraggiungeva sull’altra corsia di marcia. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale e due ambulanze, una delle quali ha soccorso il motociclista. Le dinamiche dell’accaduto sono tuttora al vaglio della Municipale, che ha effettuato i rilievi di legge.