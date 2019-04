Lo spettacolo “Enrico4” in scena sabato e domenica a Rio Saliceto

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione teatrale con lo spettacolo “Enrico4”, a Rio Saliceto sabato 6 aprile 2019, ore 21.00 e domenica 7 aprile 2019, ore 17.00.

ENRICO4 – di Luigi Pirandello – Regia e libero adattamento di Paolo Di Nita – Testi: Paolo Di Nita e Federico Bertesi – Con: Paolo Di Nita, Rossana Chiara, Francesca Nironi, Ilaria Pasetto, Tiziana Contrasti, Daniela Iori, Emanuela Giovanardi, Alessandra Guandalini, Maria Sammartino, Francesca Mazzei, Davia Bulgarelli, Mariella Romeo, Giuseppe Danucci, Domenico Riva, Elisa Ghelfi, Luca Soliani.

20 attori in scena in questo elogio alla commedia e alla follia. Tutta la vita umana non è che una commedia, in cui ognuno recita con una maschera diversa, e continua nella parte, finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico.

ACQUISTO BIGLIETTI

Da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile, orario: 18.00 – 20.00

Sabato 6 aprile, orario: 10.30 – 13.00 e 18.00 – 21.00

Domenica 7 aprile, orario: 16.00 – 17.00

www.vivaticket.com

www.quellidel29.com – quellidel29@gmail.com