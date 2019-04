Il 10 aprile a Sassuolo serata-incontro su crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni

Il Centro per le Famiglie sede di Sassuolo propone una serata dedicata a giovani, genitori, insegnanti, educatori e chiunque ha a che fare con i giovani. Mercoledì 10 aprile 2019 ore 20.45 c/o Aula Magna I.I.S. Volta, p.zza Falcone e Borsellino 5 Sassuolo “Ti regalo il futuro?Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni” conversazione con Stefano Laffi, sociologo e ricercatore.

I giovani senza lavoro, i giovani senza ambizioni, i giovani senza valori, i giovani senza futuro. Sono davvero così le nuove generazioni?

Stefano Laffi pensa di no e intende spostare il fuoco dell’analisi da come sono e come stanno i giovani, a come sono e come stanno gli adulti, riflettendo sul mondo che hanno creato per i loro figli. Sono gli adulti i responsabili della condizione dei giovani: dalla culla alla scuola, dall’università all’interminabile precariato lavorativo, il mondo degli adulti progetta e produce le nuove generazioni per soddisfare i propri bisogni e le proprie aspirazioni.

Stefano Laffi capovolge una lettura tradizionale e colpevolizzante del disagio giovanile e denuncia le cause che hanno portato a questo disagio, svelando le logiche che lo governano, gli interessi che lo rafforzano, i meccanismi che lo perpetuano.

E suggerisce la via d’uscita, che libera tutti, adulti compresi, da una società sterile, mortifera.

STEFANO LAFFI: sociologo e ricercatore presso l’agenzia di ricerca sociale Codici (Milano). Ha collaborato con la Rai, Radio Popolare, oggi con le riviste “Lo Straniero” e “Gli asini”. Si occupa di mutamento sociale, culture giovanili, processi di emarginazione, consumi e dipendenze. Ha scritto, fra l’altro, Il furto. Mercificazione dell’età giovanile (2000). Ha curato Le pratiche dell’inchiesta sociale (2009) e con Maurizio Braucci, Terre in disordine. Racconti e immagini della Campania di oggi (2009). Con Feltrinelli ha pubblicato La congiura contro i giovani (2014).

Per informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi direttamente al Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo Tel 0536 880680 E-mail: centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it