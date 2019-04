Castelfranco: inaugurazione della nuova Piazza Garibaldi e dello Sportello al Cittadino

Saranno presentate ufficialmente alla cittadinanza sabato prossimo 6 aprile alle 10 le opere di riqualificazione di Piazza e Via Garibaldi e della porzione di Corso Martiri tra le chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo, che ora hanno assunto un unicum architettonico ed urbanistico, per assurgere a vero e proprio salotto di Castelfranco Emilia capoluogo per eventi e manifestazioni di ogni genere. Il progetto ha visto infatti, la completa rifunzionalizzazione di tutto il sistema impiantistico, dotato di nuovi sistemi a norma e un sostanziale abbattimento delle barriere architettoniche per diversamente abili motori e visivi nel tratto che collegherà il nuovo Sportello Polifunzionale al Cittadino e la sede municipale.

Parallelamente, sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo Sportello Unico al Cittadino, ubicato all’interno degli spazi ex Unicredit di Corso Martiri. Da lunedì prossimo 8 aprile i cittadini potranno recarsi nella nuova struttura per acquisire informazioni sulle attività del Comune, per effettuare segnalazioni e per accedere ai principali servizi quali anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo, anagrafe canina, iscrizioni ai servizi scolastici e prenotazione sale comunali. I servizi saranno erogati attraverso un servizio di prenotazione informatizzato, in grado di ridurre i tempi di attesa, ma soprattutto di garantire la massima funzionalità ed operatività di tutte le postazioni. Inoltre verranno potenziati gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 (il martedì anche dalle 14 alle 17:30); sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

“L’individuazione degli spazi ex Unicredit lungo Corso Martiri ha consentito all’Amministrazione di riavere in proprietà e di riutilizzare spazi una volta occupati dalla sede comunale di Castelfranco Emilia, a suo tempo ceduti a fronte della realizzazione dell’attuale Municipio. Si ristabilisce così un punto di contatto storico tra i vecchi spazi comunali e le nuove sedi, oltre alla possibilità di portare servizi e competenze in pieno centro, nelle vicinanze del cuore della Città”, affermano gli amministratori comunali.

A fronte dell’apertura della nuova sede si comunica che nella giornata di sabato 06 aprile i servizi demografici e stato civile saranno chiusi al pubblico e nella giornata di venerdì 05 aprile, causa trasloco, saranno purtroppo possibili disagi nell’erogazione del servizio.