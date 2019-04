Corsa campestre al Barchessone vecchio di Mirandola

Dopo la partecipata inaugurazione dello scorso 31 marzo è iniziata la stagione di apertura del Barchessone vecchio di San Martino Spino, con tanti interessanti appuntamenti per ragazzi e adulti programmati nelle domeniche tra fine marzo e fine giugno 2019, per poi concludersi nei mesi di settembre-ottobre.

Domenica 7 aprile si terrà una corsa campestre. Organizzano l’associazione “Corri per Mirandola” e il Comitato unitario modenese Uisp-Csi-Fidal-Aics. Il ritrovo sarà alle ore 9 in via Zanzur, presso il Barchessone vecchio. Per Informazioni: Lanfranco 333/9601140; Ceas “La Raganella” 0535/29724-29713, e-mail cea.laraganella@unioneareanord.mo.it.