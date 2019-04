Successo per il primo Monari Test Match categoria Esordienti 2007

E’ Terminato tra applausi e soddisfazione di tutte le squadre presenti il 1 Monari Test Match categoria Esordienti 2007. A disputare il girone finale per contendersi il titolo sono Bologna, Carpi, Sassuolo e Venezia Fc che avevano eliminato nel turno eliminatorio Modena e i padroni di casa della Monari.

A portare a casa il titolo é il Venezia grazie alle vittorie con Sassuolo e Bologna. Contro i neroverdi i veneti vincono con un gol allo scadere per 2 a 1 mentre contro i rossoblu la vittoria è netta per gioco e supremazia territoriale con un 3 a 1 che non lascia scampo agli avversari. Sconfitta indolore per la classifica contro il Carpi che mai domo pressa e non fa respirare la squadra veneta nell’incontro tra le due squadre.

Al 2 posto il Bologna che supera il Carpi per 2 a 1 nella prima partita del girone ma poi incappa in un pareggio con il Sassuolo al termine di una sfida davvero equilibrata. Scontro diretto, questo tra Bologna e Sassuolo, poi decisivo per il 2 posto perché neroverdi e Rossoblu chiudono appaiati a 4 punti ed il secondo posto viene così aggiudicato ai Bolognesi grazie alla vittoria negli shoot out finali. Chiude quindi al quarto posto, nonostante un ottimo torneo giocato e la vittoria contro i vincitori del torneo del Venezia, il Carpi.

A fine giornata Premiazioni tra grandi applausi per la magnifica giornata di sport e lo spirito di vero fair play visto sul campo e poi bimbi immersi nel terzo tempo.