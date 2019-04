Operazione ‘Porta a porta’, controllati diversi condomini in via Turri a Reggio Emilia

Sessantacinque appartamenti controllati, nove dei quali sigillati assieme a quattro cantine. E’ il risultato dell’operazione “Porta a porta” effettuata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato reggiana in collaborazione con la Municipale. Al setaccio diversi condomìni compresi tra i civici 23 e 47 di via Turri, nella zona della stazione storica di Reggio: 303 alloggi per l’esattezza, 65 dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti. Quelli sigillati erano appartamenti sfitti, ma abitati da persone senza fissa dimora.

Per ora il provvedimento ha riguardato immobili i cui i proprietari hanno dato la loro disponibilità, ma in futuro si interverrà anche su appartamenti i cui proprietari siano irreperibili, questi riceveranno una notifica pubblicata sull’Albo pretorio e avranno tempo 15 giorni per provvedere; in caso contrario scatterà la chiusura del Comune.