Al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Modena si parla di Cina

All’interno del ciclo di seminari Doing Business in China, dedicato al sistema economico cinese e organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, martedì 2 aprile sarà proposta la conferenza del dott. Patrizio Tralli, Founder ODS Srl, e del dott. Daniele Ronzoni su “Le nuove frontiere dell’outsourcing produttivo in Cina”

“La Cina – spiegano i relatori – si conferma come una meta sempre più ambita per le imprese Italiane che vogliono espandere il proprio volume d’affari all’estero. In questo contesto, Hong Kong ricopre un ruolo decisivo posizionandosi come gateway per le imprese occidentali intenzionate a produrre in Cina. La posizione geografica, la presenza di accordi privilegiati con la Cina, nonché una normativa fiscale e societaria adatta al “fare impresa”, rendono Hong Kong una scelta efficace in varie circostanze per strutturare le proprie operazioni di vendita ma anche nel processo di creazione del prodotto”.

Il seminario, analizzerà le trasformazioni del mercato e delle strutture organizzative e di ricerca e sviluppo che possono essere utilizzate per investire in Cina, con particolare attenzione ad acquisti e produzione e relative opportunità e problematiche da un punto di vista strategico e di mercato.

Il seminario si terrà presso l’AULA 4, dalle ore 12.00, del Complesso universitario ex Foro Boario di Modena (via Berengario 51).

Anche questo seminario sarà registrato e pubblicato sul canale Youtube Managing in Emerging Markets.Canale YouTube MEM

