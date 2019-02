“Le mille e una laurea” giovedì al Teatro Celebrazioni di Bologna

Il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia, la potenza del web, la forza dei propri sogni. Giovedì 21 febbraio 2019arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna il nuovo spettacolo Le mille e una laurea di Filippo Caccamo. Un monologo, diretto da Paolo Ruffini, carico di comicità e nato dallo straordinario successo registrato sul web dall’attore e comico lodigiano, diventato virale con i suoi video che dipingono un divertente spaccato della vita universitaria tra panico da esami, viaggi da pendolare, aperitivi, sessioni di studio, feste in discoteca e colpi di fulmine. Un vero e proprio susseguirsi di aneddoti e riflessioni, con Filippo Caccamo che sul palco – accompagnato dagli intermezzi musicali della band I Parziali – dà voce a diversi personaggi, interagendo costantemente con il pubblico: c’è Omevo, lo studente di lettere classiche che riveste perfettamente il ruolo di secchione, ci sono i ragazzi che si perdono in lezioni troppo lunghe, quelli che si fanno risucchiare dallo smartphone piuttosto che dai libri, quelli che sognano i college americani e si scontrano con la realtà della statale, quelli che lavorano per mantenersi. Tormentoni spassosi a cui Filippo Caccamo darà, come di consueto, una chiave interpretativa incentrata specificamente sulla realtà universitaria della città in cui si tiene lo spettacolo. In questo caso Bologna, la città delle Due Torri con i suoi portici, i Giardini Margherita, la movida in Piazza Verdi e Largo Respighi e molto altro ancora. Una caratterizzazione in chiave bolognese che l’artista lodigiano ha già svelato in un video pubblicato sui suoi canali social. Lo spettacolo Le mille e una laurea è reduce dal sold out registrato al suo debutto al Teatro Nazionale di Milano.

PER INFORMAZIONI: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123