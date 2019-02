L’Azienda Usl di Bologna in merito alla presenza del medico all’aeroporto Marconi

L’Azienda Usl di Bologna sta concludendo in questi giorni con Aeroporto Marconi l’analisi tecnica per la definizione dell’assetto comprensivo della presenza del medico presso lo scalo. Analisi necessaria per aggiornare il Documento di rischio sanitario dell’Aeroporto anche in virtù dell’aumento del numero di voli e passeggeri in transito dallo scalo avvenuto negli ultimi anni.

L’analisi contiene tra l’altro i dati di attività del Punto di Primo Soccorso sanitario dell’Aeroporto (PSA) da cui emerge che il PSA garantisce assistenza a circa 900 persone ogni anno. Di queste circa 300 sono state condotte in ospedale. Per la restante attività si evidenzia che la presenza di un medico eventualmente abilitato all’emergenza potrebbe essere utile per la valutazione di malori, prescrizione di farmaci o certificazioni.