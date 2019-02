Cinema e audiovisivo, sei nuovi corsi a Bologna, Modena e Ravenna finanziati dalla Regione

Dall’alta formazione per filmaker all’acquisizione di linguaggi differenti per ‘raccontare’ il territorio attraverso l’audiovisivo. Dallo storytelling interattivo all’utilizzo dell’animazione in 2 e 3D e della tecnica di ripresa Stop Motion per diventare character animator, figura chiave nella creazione di un film d’animazione.

Sono sei le nuove proposte formative – che si svolgeranno a Bologna, Modena e Ravenna – finanziate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse del Fondo sociale europeo, per oltre 285 mila euro. Con un obiettivo: aumentare le competenze di chi già opera nel settore del cinema e dell’audiovisivo e creare nuove professionalità altamente specializzate in grado di lavorare, in particolare, nelle iniziative legate a rassegne e festival regionali.

“Continuiamo a finanziare attività formative per chi già lavora o vuole lavorare nel mondo del cinema e della produzione di audiovisivi – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Patrizio Bianchi- dando concretezza al ‘Patto Giovani Più’ firmato nel novembre scorso. Da inizio legislatura abbiamo già finanziato in questo settore 136 percorsi, rivolti a quasi 2.000 persone con un investimento di oltre 5 milioni di euro. L’impegno- prosegue- è investire sui talenti, sulle capacità e sulle aspirazioni di tanti giovani e su un settore che, in Emilia-Romagna, vanta una grande tradizione e grandi potenzialità anche in termini di occupazione. I festival e le rassegne cinematografiche, in particolare, sono occasioni di presenza sul territorio di alte professionalità, di testimoni privilegiati, di attori istituzionali e di imprese del settore. Un’occasione- chiude l’assessore Bianchi- per qualificare, arricchire e aprire a una dimensione più alta l’offerta formativa”.

Sei, dunque, le nuove opportunità formative approvate in seguito alla pubblicazione del secondo bando della Regione rivolto a Enti accreditati per la formazione (in generale) o per lo spettacolo dal vivo. Il bando prevedeva la presentazione di percorsi formativi in attuazione del programma regionale 2018-2020 in materia di cinema e audiovisivo (in base alla legge regionale 20 del 2014), finalizzati a valorizzare festival e rassegne. Sono previste 1.960 ore complessive di formazione; ogni singolo percorso – gratuito – ha una durata compresa tra le 300 e le 350 ore, e rilascerà un attestato di frequenza. 84 i potenziali destinatari.

Filmaker, redattori multimediali e crossmediali, storyteller: i percorsi formativi

Il corso di formazione per filmaker (regia di un prodotto, preparazione alle riprese, pre-montaggio, montaggio) e quello per redattore multimediale e crossmediale (scrittura per le nuove piattaforme, comunicazione dei grandi eventi culturali e dei festival di cinema, realizzazione di contenuti audiovisivi e multimediali) si svolgeranno a Bologna, così come quello sulle tecniche d’animazione per dar vita a personaggi da cartoon; sempre nel bolognese, a Casalecchio di Reno, sarà possibile diventare esperti di prodotti audiovisivi per il racconto del territorio.

A Ravenna si terrà il corso per assistente alla distribuzione indipendente, mentre Modena ospiterà il percorso di storytelling ‘immersivo e interattivo’, con metodi e tecniche per il racconto audiovisivo del reale.

Maggiori dettagli sull’offerta formativa nel settore del cinema e dell’audiovisivo, con i requisiti e i termini per le iscrizioni, all’indirizzo web: https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/cinema/offerta-formativa