Alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia presentazione di “#ANTIFA”

Arriva a Reggio il vocabolario per smontare la narrazione fascista. Venerdì 1 febbraio alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia è in programma la presentazione di “#ANTIFA – Dizionario per fare a pezzi, parola per parola, la narrazione fascista” di Stefano Catone. Il testo, pubblicato da Fandango, va ad affrontare uno dei grandi temi dell’attualità e del linguaggio contemporaneo, l’utilizzo di “marchi” e parole chiave per animare, e spesso distorcere, la discussione politica.

L’appuntamento è alle 17.30 di venerdì 1 febbraio alla biblioteca Panizzi di via Farini per un approfondimento sul libro. L’autore dialogherà con Matthias Durchfeld di Istoreco, nell’incontro condotto dal consigliere comunale reggiano Dario De Lucia.