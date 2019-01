Neve, mezzi spartineve pronti a uscire nel modenese

I mezzi spartineve della Provincia dal pomeriggio di oggi, mercoledì 30 gennaio, sono pronti a uscire sulla rete delle strade provinciali in Appennino dove finora sono caduti in media dai due a quattro centimetri di neve.

Tutte le strade sono state salate preventivamente e gli operatori della Provincia stanno tenendo monitorata la situazione anche perché la precipitazione nevosa si prevede proseguirà nelle prossime ore.

Tutte le strade provinciali in Appennino sono percorribili con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide e nei tratti più a rischio l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo.

Per tenere pulita la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 188 mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura.

I mezzi spargisale sono 32 (14 in montagna e 18 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 13 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale.

A questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.