Nel weekend a Lama Mocogno il 4° Trofeo Pinocchio sugli Sci

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Trofeo Pinocchio sugli Sci di Fondo torna sabato 2 e domenica 3 febbraio in Provincia di Modena a Lama Mocogno, presso la località Piane di Mocogno, con l’obiettivo di diventare sempre più grandi e offrire ai team in gara un’esperienza indimenticabile. L’edizione 2019 si prospetta ricca di divertimento ed emozioni, con intrattenimento prima e dopo la competizione e la novità del 1° Torneo calcetto di Pinocchio. Il Trofeo, organizzato da Olimpic Lama asd, è riservato alle categorie maschili e femminili Baby Sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi.

“Il “Pinocchio” è un’occasione di incontro con vecchi e nuovi amici” dichiara Federico Barbieri, Presidente di Pinocchio Sugli Sci di Fondo “per divertirsi nel puro spirito della partecipazione, ma è anche la voglia di misurarsi e impegnarsi per arrivare prima di tutti, di condividere insieme le fatiche delle salite e del freddo e le gioie e le emozioni delle discese e dei traguardi raggiunti. Il nostro simbolo è un burattino di legno che dopo tante avventure, sacrifici e sconfitte, giunge al proprio traguardo di felicità di bambino con tenacia e intelligenza.”

Sabato 2 febbraio gli atleti delle varie categorie si sfideranno con una prova di Gimkana nell’ordine prestabilito durante la riunione di giuria di venerdì 1. La giornata proseguirà con l’inizio del 1° Torneo Calcetto di Pinocchio aperto a tutti.

< b>Domenica 3 febbraio, secondo e ultimo giorno di gare, vedrà gli atleti di tutte le categorie in gara alle prese con una prova distance. I vincitori assoluti, i migliori per ogni specialità e le sei migliori società saranno premiati nel pomeriggio di domenica nel centro di Lama Mocogno nel corso della Cerimonia di Chiusura. A seguire la Premiazione dei vincitori della Combinata organizzata in parthership con Skiri Trophy XCountry.

Non varia la location: ad ospitare la competizione per il quarto anno consecutivo è il Centro Fondo Lama Mocogno delle Piane di Mocogno, struttura votata allo sci nordico immersa nella natura incontaminata dell’Emilia Romagna, nel cuore dell’Italia nei pressi del Monte Cimone. Il Centro Fondo è una struttura all’avanguardia che da 17 anni ospita gli allentamenti estivi della Nazionale Italiana Sci di Fondo ed è dotata di 40 km di piste, di 2,5 km di innevamento programmato e 200 mq di centro completo di servizi, punto informazioni, biglietteria e locale sciolinatura.

“Il grande successo del lavoro svolto finora – ha dichiarato Giorgio Meiattini, portavoce del Centro Fondo ‐ garantirebbe un possibile rinnovo della partnership con FISI per altri 4 anni: se così fosse il Centro Fondo, che ospita il ritiro della nazionale sci di Fondo da oltre 15 anni, continuerebbe a farlo almeno fino alle prossime Olimpiadi Invernali che si terranno a Pechino nel 2022. Una grandissima soddisfazione che si aggiungerebbe alle tante collezionate finora.”

Durante i due giorni di evento non mancherà il divertimento per grandi e piccini. Sabato 2 e domenica 3 febbraio sulle piste arriva il Villaggio di Pinocchio con intrattenimento e gadget per tutti. La festa arriverà anche nel paese di Lama Mocogno che, addobbato in tema “Pinocchio”, ospiterà la Sfilata di apertura di sabato pomeriggio e la cerimon ia di Inaugurazione in Piazza Cesare Battisti con premiazioni e finale a sorpresa.

Ai piccoli atleti sono arrivati anche gli auguri del Presidente del C.A.E: “La F.I.S.I., che qui rappresento in qualità di Presidente Regionale, ha fiducia nelle potenzialità di questa importantissima manifestazione” spiega Giulio Campani “chi si impegna in gara oggi potrà in futuro, perché no, rappresentare l’ITALIA nel mondo dello sci di fondo anche ai massimi livelli agonistici. A tutti i giovani atleti che si cimenteranno nelle gare alle Piane di Mocogno, un grosso e sentito “in bocca al lupo” da tutto il movimento sciistico Emiliano-Romagnolo”.