Ingressi in crescita, il Multiplo di Cavriago aumenta l’orario di apertura

Gli ingressi al Multiplo sono in costante crescita. Solo nel 2018 sono stati quasi 109mila. Un numero notevole per una realtà come Cavriago, che conta neanche 10mila abitanti. Perciò il Comune ha deciso di aumentare l’orario di apertura del centro cultura per andare incontro sempre più alle esigenze della cittadinanza e dei fruitori in generale del Multiplo.

A partire da febbraio infatti, il Multiplo sarà aperto anche tutti i mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12.30: tre ore di apertura in più alla settimana che consentiranno a tante persone di andare a prendere a prestito libri, cd, opere d’arte, di leggere i giornali, di curiosare tra gli scaffali, di usare internet, di giocare o studiare. Fra l’altro il mercoledì è giorno di mercato e in paese aumenta il flusso di persone. Non è tutto: per gli studenti c’è un’altra novità. Le sale studio di Villa Sirotti saranno aperte anche il lunedì mattina, dalle ore 9 alle 13. Queste due importanti novità sono possibili grazie a una riorganizzazione interna e a un’ottimizzazione dell’orario di lavoro di tutto il personale. Come si diceva, nel 2018 gli ingressi sono stati 108.812 (+ 6.662 rispetto al 2017). Per quel che riguarda i prestiti, sono aumentati ad esempio quelli relativi ai cd e ai giochi. C’è stato un boom degli audiolibri e un aumento dei prestiti dell’artoteca (+13% di opere d’arte prestate). Stabile il numero di utenti: circa 5800, pressoché stabili anche i prestiti complessivi (quasi 104mila).

Commenta a tal proposito l’assessore Vania Toni: “Al Multiplo si favoriscono esperienze formative, di aggregazione, partecipazione e incontro nel tempo libero, in un’ottica di luoghi e servizi pubblici sempre più della comunità che li utilizza, senza fare riferimento solo alla cosiddetta “cultura alta” ma a una cultura che è quotidianità. I dati estremamente positivi relativi agli ingressi e ai prestiti, confermano il Multiplo come luogo gratuito e accessibile a tutti, di sviluppo della lettura, della musica, del cinema, dell’arte, del gioco, capace di combattere l’esclusione sociale. Un luogo dove adulti, giovani e famiglie, possono riconoscersi, sentirsi a proprio agio e alimentare le proprie passioni, dove si mettono in relazione persone, informazioni e idee, per arricchire le vite e costruire comunità. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del centro culturale per la disponibilità rispetto alla riorganizzazione interna e per l’importante lavoro di coinvolgimento e ascolto, dei singoli cittadini, dei volontari, delle associazioni”.

Questo è il nuovo orario del Multiplo a partire da febbraio: martedì 9.30 – 12.30 e 14.30 – 19; mercoledì 9.30-12,30 e 14.30 – 19; giovedì 14.30 – 23; venerdì 14.30 – 19; sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 19. Domeniche di apertura: 3 febbraio e 3 marzo ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 19. Il Multiplo è in via Repubblica 23, tel. 0522 373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.comune.cavriago.re.it/multiplo