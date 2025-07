Lapam Confartigianato presenta il suo Bilancio di Sostenibilità 2024

Un momento per presentare a tutta la comunità il proprio impegno sociale. Un incontro per riflettere sull’importanza della sostenibilità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa pubblica che Lapam Confartigianato ha promosso, invitando imprese, professionisti e cittadini alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2024 e del nuovo progetto ConfESG.

L’appuntamento è per martedì 8 luglio, a partire dalle ore 18, presso la sede centrale

dell’associazione, in Via Emilia Ovest 775 a Modena.

Dopo l’apertura dei lavori a cura del Segretario Generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi, si alterneranno gli interventi di Michele Dorigatti, Fondatore SEC – Scuola di Economia Civile, docente di etica economica, Carlo Piccinato, Coordinatore team transizione ecologica Confartigianato Nazionale e Diego Mattioli, Responsabile Area Servizi e Gestione Risorse Umane Lapam Confartigianato, a cui seguiranno le conclusione del Presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi.

Durante l’evento verranno illustrati i principali traguardi raggiunti dall’associazione nell’ambito, i progetti futuri e i nuovi servizi pensati per accompagnare le imprese in un percorso di crescita responsabile e sostenibile. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’impegno di Lapam Confartigianato per una economia più equa, trasparente e attenta all’ambiente.

L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.