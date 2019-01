Eroi Imperfetti: domani sera al Crogiolo il secondo appuntamento

Dopo il successo della prima serata in cui gli oltre 150 spettatori hanno conosciuto il primo Eroe Imperfetto personificato da Jeff Bridges ne Il Grande Lebowski, torna domani sera, giovedì 31 gennaio, al Crogiolo Marazzi la rassegna cinematografica curata da TILT Associazione Giovanile e Ennesimo Film Festival con il secondo appuntamento. In programma alle 21 Fa’ la cosa giusta, film del 1989 considerato fra i capolavori del regista statunitense Spike Lee.

«Siamo molto contenti di aver avviato questa proficua collaborazione con il Comune di Sassuolo all’interno della rassegna Crogiolo Aperto in uno degli spazi più significativi della storia dell’industria sassolese – commentano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori dell’evento – e aver avuto un’ottima risposta da parte del pubblico nella prima serata. Tema della rassegna sono appunto i cosiddetti Eroi Imperfetti ovvero protagonisti che mancano delle qualità tradizionali che definiscono l’eroe come altruismo, coraggio, idealismo, ma che riescono a cambiare comunque il corso della propria storia. In un mondo che cerca quotidianamente un eroe da portare alla ribalta delle cronache o dei social media, abbiamo pensato di dedicare questa rassegna a persone comuni che grazie al loro impegno e alla forza di volontà possono portare ad un piccolo cambiamento nella comunità in cui vivono.

Al termine della proiezione, saranno distribuite a tutti i presenti schede voto con sopra tre domande relative al film appena proiettato al quale poter rispondere. Al termine della cinque serate di proiezione, chi avrà ottenuto il maggior numero di risposte esatte, vincerà uno dei tre premi messi a disposizione dall’Associazione».

I prossimi appuntamenti con Eroi Imperfetti:

Giovedì 7 febbraio “School of rock” di Richard Linklater – 2003

Giovedì 21 febbraio “I figli degli uomini” di Alfonso Cuaron – 2006

Giovedì 7 marzo “Scappa get out” di Jordan Peele – 2017

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. Info e regolamento su www.ennesimofilmfestival.com/eroi-imperfetti-regolamento/