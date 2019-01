Campogalliano: Cosplay, un corso gratuito a Villa Bi giovedì 31 gennaio

Cosplay è un termine che nasce è una contrazione delle parole inglesi costume e play; indica una passione molto in voga nelle generazioni più giovani, quella di vestirsi come il proprio personaggio preferito e interpretarne in modo ludico il modo di agire.

A questo hobby di derivazione giapponese, domani giovedì 31 gennaio, alle ore 16, il centro giovani Villa Bi di Campogalliano (via Mattei 11) dedica un corso-laboratorio a iscrizione gratuita. I ragazzi che parteciperanno potranno realizzare gadget e accessori per trasformarsi nei personaggi fantasy di film e fumetti e divertirvi insieme alla cosplayer carpigiana Giulia Vince, in collaborazione con l’associazione culturale Manga Beats.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Info: 059.851008