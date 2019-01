Andromaca da Euripide: al Drama sabato 2 febbraio un classico dell’antichità

Sabato 2 febbraio al Drama, alle 21 per la rassegna La corsa di fuochi, è in scena Andromaca da Euripide, uno spettacolo di I Sacchi di Sabbia con la regia di Massimiliano Civica. Uno spettacolo che esplora i confini tra il tragico e il comico con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano.

La compagnia I Sacchi di Sabbia è nata a Pisa nel 95 e nel panorama della scena teatrale italiana si distingue per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale spingendosi di volta in volta nell’esplorazione creativa di terreni diversi, dalla letteratura al cinema (Sandokan o la fine dell’Avventura e Tràgos), dal fumetto all’opera (ESSEDICE e Don Giovanni di Mozart). La Compagnia ha ricevuto un Premio UBU Speciale nel 2008 e il Premio Nazionale della Critica nel 2011. Nel 2016 la compagnia ha vinto il Premio Lo Straniero e nel 2017 si è aggiudicata l’Eolo Award per la ricerca nel teatro di figura.

La corsa di fuochi è parte del progetto “Andante – Radicamenti” vincitore del Bando Rassegne Teatrali 2018 promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Programma sostenuto da Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, BPER Banca.

Per prenotare: info@dramateatro.it / 328 1827323 – Info sui biglietti su dramateatro.wordpress.com/biglietti-e-abbonamenti