Vignola, “Camminando tra storia e paesaggio”: le vie dei pellegrini ai raggi x

“Camminando tra storia e paesaggio” è il titolo del ciclo di incontri organizzato da Comune di Vignola, gruppo di cammino MuoviVI e associazione alpinistica “La Montagna” in collaborazione con accademia “Lo Scoltenna”, associazione “Vignola e identità” e gruppo di documentazione “Mezaluna”.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 30 gennaio alle 20,30 presso la biblioteca Auris. Nell’occasione, si parlerà della storica via Vandelli. Interverranno Giulio Ferrari (che presenterà il suo libro “La via Vandelli: antica strada, nuovo cammino”), Mario Toni (con l’intervento “La via Vandelli nel territorio vignolese di Monfestino”) e Giovanni Pederzoli (“L’abate Domenico Vandelli”).

La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutti. Ulteriori informazioni sul sito del Comune.