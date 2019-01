Modena, esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare

Sabato scorso i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Modena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, gravato da pregiudizi di polizia.

Il provvedimento, emesso giovedì 24 gennaio dal Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena (Dott. Guerzoni), è stato emesso in virtù dell’inosservanza al provvedimento del divieto di dimora nel comune di Modena cui era sottoposto.

In particolare, nei confronti dell’uomo, arrestato per spaccio di stupefacenti all’interno del Parco “Giardini ducali” di Modena, il 3 dicembre scorso (arresto operato dai militari della medesima Sezione Operativa), era stata emessa la misura del divieto di dimora. Tuttavia il 12 gennaio è stato controllato nel medesimo parco, sempre dai medesimi militari, alla vista dei quali si è dato alla fuga.

In virtù del comportamento tenuto in quest’ultima circostanza, in palese violazione delle prescrizioni cui era stato sottoposto, il Tribunale di Modena ha emesso un’ordinanza di custodia di custodia in carcere.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.