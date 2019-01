Grandi infrastrutture, Tomei ha incontrato il parlamentare Golinelli

La situazione della statale 12 nell’area nord e gli investimenti necessari, chiesti da tempo dagli enti locali, per migliorare i collegamenti e la sicurezza stradale; i tempi della variante alle curve dei Carrai a Pavullo per eliminare le code ed evitare i blocchi stradali durante nevicate anche non eccezionali, come avvenuto nei giorni scorsi, e le grandi infrastrutture, come la Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo.

Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro del Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, con il parlamentare modenese Guglielmo Golinelli che si è svolto a Roma nei giorni scorsi a margine di un incontro nazionale dell’Unione Province italiane (Upi).

Oltre alle grandi infrastrutture, ritenute indispensabili per la competitività del territorio modenese, Tomei e Golinelli hanno parlato della proliferazione degli ungulati, nutrie e volpi che minacciano le coltivazioni agricole e gli argini dei fiumi, concordando sulla necessità di migliorare gli interventi di controllo sulla fauna selvatica per ridurre la presenza degli ungulati a tutela dell’agricoltura di qualità attraverso nuove strategie nelle politiche faunistiche a partire dal ruolo delle Polizie provinciali.