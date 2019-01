Cresce la popolazione residente a Formigine, in controtendenza con il trend nazionale

Nell’anno 2018, la popolazione residente a Formigine ammonta a 34.723 cittadini, 182 in più rispetto all’anno precedente. Sono 17.544 le femmine, 365 in più rispetto ai maschi. Si contano in totale 14.262 famiglie. La maggior parte dei cittadini risiede nel capoluogo (20.124, dato aggregato con Ubersetto); segue Casinalbo (5.894), Magreta (4.521), Corlo (2.510) e Colombaro (1.674).

Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e morti nel corso di un anno, è positivo, con un +9 che inverte la tendenza negativa dell’anno precedente (-33) e che è in forte controtendenza rispetto al trend nazionale.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti, questi sono 2.326. Anche in questo caso, le donne superano per quantità gli uomini di 244 unità. Le famiglie con almeno un componente straniero sono 1.157. Le nazioni di provenienza sono ben 92.

Due curiosità relative all’età della popolazione: il gruppo più numeroso è composto dai 44enni (668), mentre un uomo e una donna hanno raggiunto il bel traguardo dei 104 anni!