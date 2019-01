Cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore occidentale, in estensione al resto del territorio durante le ore serali. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra -3 gradi sulle aree di pianura e 2 gradi sulla fascia costiera; massime attorno a 7 gradi. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti orientali in serata. Mare: molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)