Presentazione del progetto Unimore “China study tour 2019”

Grazie all’accordo che intercorre tra Unimore e la University of International Business and Economics – UIBE di Beijing ed all’interesse manifestato dagli iscritti delle precedenti edizioni, il Dipartimento di Economia Marco Biagi tiene a battesimo la quinta edizione del “China Study tour 2019” che offre agli studenti un’esperienza molto intensa di viaggio e formazione in Cina.

Il progetto prevede un programma che si svolgerà nell’arco di 4 settimane, dal 4 maggio al 1 giugno, e comporterà un corso intensivo in lingua inglese di “Doing Business in China” tenuto da docenti di UIBE, al termine del quale i partecipanti sosterranno un esame e riceveranno da UIBE un certificato con la valutazione di merito; company visit e testimonianze aziendali sia presso imprese cinesi che presso sedi cinesi di imprese italiane; 2 di seminari a Shanghai focalizzati sul tema del digital business in Cina e visite culturali a Pechino, Shanghai, Suzhou e Hangzhou. Gli studenti interessati possono inoltre chiedere un supporto per la ricerca di un eventuale stage al termine dello Study Tour.

Il programma del China Study Tour sarà presentato mercoledì 30 gennaio alle ore 12.30 in Aula 4 del Dipartimento di Economia Marco Biagi (Ala Est Via Berengario 51) a Modena

“Sono molto contenta – afferma la prof.ssa Cinzia Parolini Coordinatrice del China Study Tour di Unimore – che questo programma sia arrivato alla sua quinta edizione e non vedo l’ora di partire anche quest’anno con i ragazzi. La Cina è un mondo che si muove ad una velocità incredibile e ogni volta mi stupisco del cambiamento avvenuto. Penso che questa esperienza sia molto utile ai ragazzi non solo dal punto di vista accademico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano perché aiuta a guardare alla realtà in modo più aperto e profondo e a capire quanto stimolante e divertente sia trovarsi in un ambiente culturalmente molto lontano rispetto al mondo occidentale.”

“Il China Study Tour – afferma Irene Lovera, ex partecipante al China Study Tour – è un’opportunità unica che consente agli studenti di arricchire il proprio bagaglio culturale e aprirsi verso un mondo diametralmente opposto a quello in cui viviamo. Attraverso questo progetto, ho avuto la possibilità di sperimentare in prima persona le peculiarità della cultura cinese e, grazie alle lezioni presso UIBE, ho approfondito diversi temi legati all’economia cinese, come ad esempio le politiche di HR e il comportamento dei consumatori. La combinazione delle lezioni in aula con le Company visit mi ha permesso di avere, alla fine del percorso, un quadro abbastanza ampio sui temi salienti che riguardano la Repubblica del Dragone. Specialmente grazie alle visite organizzate presso le aziende e all’interazione avuta con il top management, noi studenti abbiamo potuto approfondire i temi per noi più interessanti e toccare con mano la complessa realtà economica cinese”.

Il corso, il cui costo di iscrizione è di 1.500 euro e riconosce 6/9 Crediti Formativi Universitari a seconda dei corsi di studio, è rivolto a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o ad una laurea triennale, in questo caso è preferibilmente essere iscritti al terzo anno. L’esperienza è particolarmente utile agli universitari immatricolati ai Dipartimenti di Economia, Studi Linguistici e Culturali ed Ingegneria ed è rivolta a tutti gli studenti di università italiane e straniere.

Per partecipare al China Study Tour è necessario anzitutto inserire la domanda di ammissione online(http://www.mem.unimore.it/index.php/iscrizioni/) e quindi presentare tutta la documentazione cartacea entro lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 14.00 presso la segreteria didattica del Dipartimento di Economia Marco Biagi (ufficio 7 ala est in via Berengario, 51) a Modena il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. E’ ammesso l’invio dei documenti per posta, ma si consiglia di effettuare la consegna a mano per la verifica della documentazione richiesta.

Per il bando di iscrizione e tutte le informazioni consultare il sito www.mem.unimore.it, dove si trova il dettaglio dei costi complessivi del programma e dei servizi inclusi nella quota di iscrizione. E’ possibile per delucidazioni a fmb.mem@unimore.it, o rivolgervi in orario di ricevimento ad uno dei docenti responsabili dell’iniziativa: a Modena Cinzia Parolini cinzia.parolini@unimore.it , Margherita Russo margherita.russo@unimore.it e Ulpiana Kocollari ulpiana.kocollari@unimore.it; a Reggio Emilia: Fabrizio Montanari fabrizio.montanari@unimore.it.