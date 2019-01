Il sogno del pagliaccio addormentato e il Mago di Oz al Piccolo Teatro San Francesco da Paola di Reggio

Sabato 2 febbraio al Piccolo Teatro San Francesco da Paola (ore 21.00) la rassegna TEATRIX ospita Federico Benuzzi con “Il sogno del pagliaccio addormentato” di Michele Collina.

Un uomo solo, dieci personaggi, la pista di un circo dopo lo spettacolo. O forse lo

spettacolo non è ancora finito, forse lo spettacolo non può finire mai poiché una fine è

sempre l’inizio di qualcosa di nuovo, forse lo spettacolo è la vita. Un viaggio per capire che

conoscersi e accettarsi è la chiave per vivere meglio senza tuttavia dimenticare che la

nostra esistenza altro non è se non il sogno di un pagliaccio addormentato. Tra giocoleria,

sorrisi e risate amare il nuovo imperdibile show di Federico Benuzzi.

***

Domenica 3 febbraio (ore 16.30) prosegue la rassegna dedicata ai ragazzi con “Il Mago di Oz” della Compagnia “Il Tempo Che Non C’è”.

Tuffatevi nel regno più affascinante di sempre. Trasportati da un ciclone ci

sposteremo dal Kansas al mondo incantato di Oz, dove la nostra Dorothy incontrerà tre

fedeli compagni. Una strampalata e divertente avventura dove regneranno autostima e

collaborazione. La Compagnia raggiungerà il grande Mago nella città di smeraldi e riuscirà

nell’impresa di sconfiggere la perfida strega dell’Est? Il finale è tutto da scoprire!

***

Teatro San Francesco da Paola, via Emilia Ospizio, 62 – Reggio Emilia

Info – Prenotazioni: www.teatrix.it – 342.5880625 – info@teatrix.it