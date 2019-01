Grande soddisfazione per “La menzogna della razza”, iniziativa rivolta alle scuole sassolesi

Otto classi, per un totale di 170 studenti provenienti dai vari Istituti superiori di Sassuolo,

hanno assistito nella mattinata del 25 gennaio alla conferenza-spettacolo “La menzogna della razza”.

Un successo non solo numerico per l’iniziativa proposta dall’Istituto Gramsci di Sassuolo in occasione del Giorno della Memoria. La scelta di abbinare alla narrazione storica musiche e immagini d’epoca utilizzate come fonti storiche ha infatti incontrato il favore di studenti e

docenti, che in questo senso si sono pronunciati sia a caldo, al termine dell’evento, sia

attraverso messaggi arrivati nelle ore successive. In particolare l’approccio proposto

quest’anno è stato giudicato “bello”, “interessante”, “nuovo” e “diverso”.

La conferenza-spettacolo, concepita con le tecniche della Public History, si è avvalsa dello

storico Daniel Degli Esposti e del musicista Rocco Rosignoli ed è stata organizzata con il

patrocinio del Comune di Sassuolo.