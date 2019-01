Apertura della nuova sede Inps a Mirandola

Si informa che l’Agenzia territoriale Inps di Mirandola sarà trasferita dall’attuale sede presso il Foyer del Teatro, nel locale reso disponibile dal Comune in via Castelfidardo, 44 a Mirandola.

La nuova sede sarà inaugurata mercoledì 30 gennaio, alla presenza delle autorità locali.

L’Agenzia Inps non riceverà il pubblico presso il Foyer martedì 29 gennaio, per consentire il trasloco e i collegamenti telematici, e l’attività di sportello riprenderà giovedì 31 gennaio nella nuova sede.

Gli sportelli saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 per il rilascio CU e PIN, ObisM, cedolini pensioni, prenotazione appuntamenti, consegna documentazione.

Per informazioni specialistiche relative alla posizione assicurativa e prestazioni pensionistiche della gestione privata, lo sportello dedicato riceverà il martedì e giovedì mentre nelle altre giornate (lunedì, mercoledì e venerdì) si potranno richiedere informazioni relative alle prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Permessi L. 104/92, Bonus per sostegno alla genitorialità, Malattia/ maternità, Anf).

Il Direttore provinciale Aldo Manella ha espresso soddisfazione perché dopo il terremoto del 2012, grazie a sforzi congiunti con l’Amministrazione locale, l’INPS ha continuato ad operare in sedi provvisorie nella consapevolezza che soprattutto in occasione di tragici eventi che colpiscono la popolazione è importante che gli enti pubblici non abbandonino i territori e garantiscano l’erogazione dei servizi per soddisfare i bisogni dei cittadini senza creare ulteriori disagi.

«L’Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore al Centro storico Roberto Ganzerli – non solo ritiene necessario che Inps rimanga nella nostra città ma ha lavorato affinché la sede fosse in centro storico, perché la nostra politica è arricchire il centro con più servizi possibili».