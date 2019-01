Deve espiare oltre 6 mesi di carcere per spaccio, bloccato dalla Polizia durante un controllo a Reggio

Da diverse settimane, la Polizia di Stato di Reggio Emilia su disposizione del Questore sta effettuando numerosi posti di controllo e identificazioni di persone presso il centro cittadino. Verso le ore 14 di giovedì 24 gennaio, durante uno di questi servizi effettuato in Piazza della Vittoria presso il porticato del Teatro Valli, tra le numerose persone identificate la Polizia rintracciava un sedicente cittadino marocchino privo di qualsiasi documento identificativo. In seguito a successivi accertamenti volti a determinarne la completa identificazione, è emerso a carico dello stesso un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena di mesi 6 e giorni 18 di reclusione per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Il cittadino, un marocchino classe 1991 non in regola con le norme sul soggiorno e già gravato da provvedimento di espulsione, veniva pertanto immediatamente arrestato e condotto presso la locale casa circondariale. Contestualmente veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale.