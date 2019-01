Castelfranco Emilia: quasi 4.000 ore di interventi e circa 1.000 ore di addestramento e di formazione per i volontari della Protezione Civile

E’ in costante crescita il percorso della Protezione Civile di Castelfranco Emilia grazie all’opera di persone straordinarie, al servizio della collettività, che appartengono al settore di Protezione Civile del Comune e al Gruppo dei Volontari della Protezione Civile comunale presenti in ogni condizione operativa per proteggere, prevenire, aiutare e ristabilire la normalità nel più breve tempo possibile. Ogni anno, purtroppo, non mancano le emergenze soprattutto legate al meteo e/o le situazioni che richiedono l’intervento sul territorio e anche fuori dai confini comunali degli operatori della Protezione Civile e di tutte le componenti ad essi collegate.

Nell’anno appena trascorso tante sono state le attività (quasi 4.000 ore di interventi): da operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse in collaborazione con le Forze dell’Ordine passando dall’osservazione h24 delle situazioni meteorologiche complesse fino agli interventi diretti in assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali che si sono manifestate sul territorio. Il percorso di consolidamento del Gruppo affiancato dall’addestramento e dalla formazione che i componenti hanno effettuato (circa 1.000 ore in un anno), ha permesso importanti attività di supporto anche nella provincia di Belluno colpita dall’alluvione. Oltre 200 ore sono state dedicate ad incontri con la popolazione per la divulgazione dei comportamenti base in tema di sicurezza. A fine 2018 è stata assegnata una nuova sede a Piumazzo ed è in allestimento il nuovo sito internet che riporterà gli eventi di maggior rilievo.

“Desideriamo ringraziare i volontari della Protezione Civile che dedicano una parte del tempo libero ad un’attività fondamentale per la cittadinanza promuovendo coesione sociale. E’ bello vedere crescere competenze e risorse per “proteggere” con efficienza il nostro territorio e la nostra popolazione. Il volontariato castelfranchese è infatti una ricchezza di comportamenti virtuosi che attribuiscono valori veri ad una comunità; è infatti, in tutte le sue forme, espressione della condivisione con il prossimo e scuola di solidarietà perché concorre alla formazione del cittadino responsabile”, affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore con delega alla Protezione Civile Giovanni Gargano.

Roberto Pausilli è sempre il coordinatore mentre il geom. Marco Zambonini è il referente tecnico del Comune. “Ringrazio tutti i volontari del Gruppo e l’Amministrazione comunale per la fiducia che ci hanno accordato – dice Pausilli – il nostro obiettivo è far crescere tecnicamente il gruppo portandolo a saper affrontare sempre meglio eventuali necessità. Confidiamo poi nella disponibilità di altri nostri concittadini per poter crescere anche numericamente. Tanto è stato fatto con l’impegno di tutti; il gruppo è cresciuto di numero e oggi siamo in 43, ma non siamo ancora del tutto soddisfatti perché puntiamo ad altri importanti obbiettivi che potremmo raggiungere solo con l’aiuto di altre persone che vorranno venire a darci una mano. Perché la protezione si fa insieme, la Protezione Civile siamo tutti noi”.