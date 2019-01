“Voci dalla strada” a Vignola per la Giornata della Memoria

L’università popolare “Natalia Ginzburg”, il gruppo di documentazione vignolese “Mezaluna”, l’Anpi, lo SPI Cgil, la CISL pensionati di Vignola e il centro sociale Età Libera hanno organizzato per domenica 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria (che intende commemorare le vittime della Shoah), “Voci dalla strada, per non dimenticare”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vignola e dall’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, si svolgerà dalle 10 alle 12 in diversi luoghi del centro di Vignola: piazza dei Contrari, via Garibaldi, Corso Italia e viale Mazzini

Hanno concesso il Patrocinio il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli.

“Quattro gruppi con letture e lettori diversi – spiega Dunnia Berveglieri, presidente della Università “Ginzburg” – si alterneranno per dar voce a chi, in un passato non così tanto lontano, ha sofferto e trovato la morte per i patimenti, le violenze e la fame nei campi di sterminio. Non a caso la locandina riporta il disegno delle patate che, all’epoca, era l’unico alimento che poteva decretare la sopravvivenza. L’auspicio è quello di affermare, attraverso un contatto più diretto con le persone tutte, il valore della memoria e il bisogno di dialogo, rispetto, solidarietà tra le persone e pace tra i popoli. Ribadire il messaggio di Primo Levi “Meditate che questo è stato…” conserva tutta la sua attualità”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.