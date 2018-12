Molinella, controlli dei carabinieri in materia di armi

I Carabinieri della Compagnia di Molinella stanno effettuando diversi controlli in materia di armi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica.

Nelle ultime ore, infatti, alcuni cittadini autorizzati alla detenzione di armi da parte delle autorità di pubblica sicurezza, si sono visti arrivare a casa i Carabinieri per un’ispezione a sorpresa, finalizzata a verificare le modalità di custodia delle armi. Di questi cittadini, molti hanno mostrato una notevole diligenza nel rispettare la normativa in argomento, ma qualcuno è venuto meno a questo dovere.

Una 48enne italiana, ad esempio, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Bentivoglio durante le verifiche di controllo. La donna è finita nei guai per detenzione abusiva di munizionamento e omessa custodia di armi e munizioni a causa del compagno che, non potendo più detenere una pistola semi automatica di grosso calibro e un fucile ad aria compressa, le aveva chiesto di ottenere l’autorizzazione alla detenzione di entrambe le armi. Evento che, non essendovi motivi ostativi al rilascio di detta autorizzazione, si era effettivamente realizzato, ma soltanto per le due armi con l’esclusione di detenere anche le munizioni. I Carabinieri di Bentivoglio, però, durante l’ispezione, non solo hanno trovato alcune munizioni calibro 45, ma si sono accorti che le armi in questione non erano custodite regolarmente.