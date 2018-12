Sabato al Teatro Celebrazioni Antonio Ornano in ‘Non c’è mai pace tra gli ulivi’

Dopo il successo ottenuto in TV a “Zelig” e in teatro con Crostatina stand up e Horny, Antonio Ornano torna in scena con ‘Non c’è mai pace tra gli ulivi’ il 15 dicembre al Teatro Celebrazioni di Bologna.

“Perché non ho mai un momento di tranquillità? La risposta più plausibile è che abbiamo tutti, chi più o chi meno, una percezione falsata della realtà che ci circonda. Il grande paradosso è che viviamo in un’epoca che ci offre milioni di opportunità di conoscenza eppure siamo schiavi di un algoritmo che sulla base delle pagine che abbiamo visitato ci propone i “contenuti” che ci potrebbero interessare. La tendenza è di essere sempre più rinchiusi nelle nostre convinzioni e quando queste sono basate su ignoranza e pregiudizi lì scatta il corto circuito. Siamo tutti concentrati sul nostro ombelico eppure è sempre più difficile inquadrare noi stessi, il nostro aspetto estetico, la nostra emotività, la sottile differenza tra quello che siamo e quello che vorremmo essere. Se è così complesso trovare e accettare la verità proviamo almeno a riscoprire il valore catartico della nostra sincerità….” (Antonio Ornano)

