“Un taglio bello e buono”, domenica a Fiorano Modenese

L’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine, invita tutti, domenica 25 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 13, per ‘Un Taglio bello e buono’, che si svolge nel salone di Via Vittorio Veneto 34, in centro a Fiorano, dove Laiso Parrucchieri e lo staff di Valerio eseguiranno tagli, pieghe e barbe in cambio di un libero contributo che servirà a finanziare l’accoglienza dei bambini provenienti dalle zone più contaminate dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl e progetti concreti di cooperazione con i villaggi della provincia bielorussa di Braghin.