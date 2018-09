Ripartono il 23 settembre le visite guidate da Luciano Bosi a “Quale percussione”

Oltre tremila strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo, raccolti in più di trent’anni di ricerca. È il patrimonio che Luciano Bosi, percussionista e appassionato di etnomusicologia e antropologia, ha raccolto nel Museo laboratorio “Quale percussione” che ha sede al piano terreno del Condominio ErreNord (Strada Nazionale Canaletto Sud, 17/A ).

Da sette anni il percorso rientra tra le proposte degli Itinerari scuola-città offerti alle scuole dal Centro Memo del Comune di Modena, e solo nell’ultimo anno scolastico ha registrato più di 800 presenze tra bambini e studenti. Una domenica al mese il museo offre anche alle famiglie e a tutti i cittadini la possibilità di percorrere il medesimo viaggio tra le musiche e le culture dei popoli. Si parte domenica 23 settembre (per proseguire con il 21 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre) e l’appuntamento rientra nel programma di Buon Anno Scuola!.

Luciano Bosi accompagna e coinvolge attivamente gli ospiti visitatori del suo museo in un tour tra gli usi musicali e i suoni di tutti i continenti, facendo ascoltare la voce di ciascun strumento e raccontandone l’origine e la funzione.

Gli strumenti sono suddivisi per aree geografiche di provenienza: Africa nera, Oceania, Asia, Europa, America post coloniale, Musica degli Amerindi. I percorsi proposti riguardano anche le caratteristiche organologiche e la dimensione storica degli esemplari. Gli strumenti a percussione accompagnano infatti fedelmente la storia dell’uomo, dai primi oggetti musicali naturali utilizzati sin dagli inizi del paleolitico superiore fino agli attuali set di percussioni acustiche ed elettroniche.

Al di là delle classificazioni, il viaggio acustico riserva molte sorprese, non ultima quella di scoprire come l’ingegnosità umana abbia saputo estrarre suoni e ritmi praticamente da tutti i materiali e da tutte le forme possibili. Al termine del viaggio si saprà anche quale è il suono prodotto da un “cai-cuong” vietnamita, da un “sanza” del Camerun o che cosa sono un “duff” marocchino o un “afoxè” brasiliano.

Le visite della domenica si svolgono in due turni: dalle 15 alle 16.30 e dalle 17 alle 18.30 con prenotazione obbligatoria (massimo 24 partecipanti) telefonando allo 059 2034314/2034320 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o in altri orari al 342 5776903. Per ulteriori informazioni su www.comune.modena.it/memo.