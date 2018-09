Modena Calcio A5 – pre gara con Sassuolo

E’ l’ora della terza gara ufficiale per il Modena Calcio a 5. Sarà l’ultima in coppa quella che si giocherà domani, con fischio d’inizio alle ore 15,00 ancora una volta al “PalaMadiba” con un altro derby contro l’Eagles Sassuolo.

La settimana è filata via senza particolari problemi così come conferma mister Cosenza: “La squadra in settimana ha sostenuto gli ultimi carichi della preparazione e abbiamo preparato l’ultima sfida di coppa nel modo più sereno possibile. Domani cercheremo di regalare alla società la prima vittoria stagionale. Ci resta il rammarico di non aver osato quel poco in più ma ci può stare per un organico importante che ancora deve amalgamarsi del tutto soprattutto sotto l’aspetto tattico. Saremo sicuramente pronti e preparati per dar battaglia in campionato”.