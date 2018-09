Domani la “Dog City Run”: vince chi si diverte!

Un momento da vivere assieme al miglior amico dell’uomo, una manifestazione che sostiene lo spirito, il fisico e che aiuta ad aiutare. Si svolgerà domani, sabato 22 settembre a partire dalle ore 17 con partenza e arrivo dal campo addestramento cani di via Prolungamento Parco, “Dog City Run”: una corsa/camminata di 5km per persone e cani, al quale può partecipare chiunque, dai bimbi alle persone più mature. Non si tratta di una gara competitiva: vince chi si diverte.

Una camminata che fa bene ai cani e non solo: la manifestazione sostiene i canili e le associazioni di gruppi cinofili e i volontari. È l’occasione di fare del bene, passando un pomeriggio in compagnia di tanti cani e tantissime persone. Un percorso di circa 5 km, chi di corsa, chi camminando con punti con acqua lungo il tragitto e un mare di foto all’arrivo.