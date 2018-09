Partito Democratico e Lista Civica Pistoni: “Si alla Bretella, ma con anche le opere secondarie”

“In consiglio comunale ieri sera si è discusso della Bretella Autostradale attraverso un ordine del giorno del Consigliere Venturelli: il contenuto lacunoso e pretestuoso dell’odg ci ha portato ad astenerci – dichiarano con una nota i Gruppi Consiliari del Partito Democratico

e della Lista Civica Pistoni.

“Crediamo che il nostro distretto abbia assolutamente bisogno della Bretella Campogalliano-Sassuolo per sostenere la logistica e la crescita del sistema industriale del territorio. Peraltro l’opera ha concluso l’iter autorizzativo e solo uno sciagurato gesto d’imperio del Governo, con penali di svariate decine di milioni di euro, può bloccarne la realizzazione. Detto ciò, non si può prescindere dall’impatto che questa opera avrà con una viabilità cittadina già in affanno. Occorre quindi innanzitutto ribadire la necessità e chiedere garanzie sul raddoppio della pedemontana, sulla realizzazione del sottopasso sul passaggio a livello all’altezza del Panorama, e comprendere meglio come e dove si strutturerà il casello dell’autostrada.

Tutte queste necessità, che riguardano da vicino il futuro della città, sono state completamente trascurate dal testo del Consigliere Venturelli, il cui unico scopo era tentare di attaccare l’amministrazione, come già in altre occasioni, contro la quale ha voluto presentare anche un’interrogazione sullo stesso tema.

Questa amministrazione si è sempre mostrata a favore dell’opera e lo ha ribadito chiaramente non solo durante la seduta, ma anche nel corso di questi nel quotidiano dialogo con la Regione e il Governo, lavorando a fianco delle imprese e delle associazioni di categoria. Ricordiamo ad esempio la conferenza inaugurale del Cersaie 2015 tenutasi a Palazzo Ducale in cui l’allora Ministro dei trasporti Delrio è intervenuto assieme al Presidente della Regione Bonaccini per confermare gli stanziamenti del governo per l’opera. Siamo invece fortemente preoccupati dalle posizioni e non posizioni di questo governo che sulle infrastrutture non ha un’idea chiara e condivisa. Naviga nella confusione. Il M5S non vuole né la Bretella né tante delle opere importanti per il territorio. La Lega invece – Partito Democratico e Lista Civica Pistoni – non dice nulla e preferisce fomentare odio, intolleranza, paura e insicurezza incurante del fatto che gli slogan elettorali non risolvono i problemi reali delle persone”.